Валерий Карпин: Глядя на игру «Оренбурга», не удивлен, что команда находится так высоко в турнирной таблице Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

- Говорить, что «Оренбург» от всех клубов отличается, наверное, нельзя. Но очень организованная команда, особенно в обороне, которая здорово выбегает в контратаку. Очень такая боевая. Отметил бы заряженность на борьбу, на победу.

Глядя на игру «Оренбурга», не удивлен, что команда находится так высоко. То, что команда вышла из ФНЛ, набрала 32 очка и находится в середине турнирной таблицы, может вызвать удивление у того, кто не следит за чемпионатом. Кто следит, тот видит, как эта команда играет, - рассказал Карпин в интервью пресс-службе «Ростова».

Добавим, что встреча состоится 20 апреля в «Оренбурге».