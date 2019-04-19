Опубликовано полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:34Футбол

Опубликовано полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал полное видео конфликта в кафе между Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, их друзьями и чиновником Минпромторга Денисом Паком, а также гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Напомним, Кокорины и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.

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