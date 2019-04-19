Руслан Пименов: Как ни парадоксально звучит, ЦСКА и «Локомотив» устроит ничья - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:59Футбол

Руслан Пименов: Как ни парадоксально звучит, ЦСКА и «Локомотив» устроит ничья

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от матчах 24-го тура чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит».

- Какой представляется игра между «Краснодаром» и «Зенитом»?
- Надеюсь, что это будет игра на встречных курсах - подобие игры «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Потому что «Зенит» не умеет терпеливо играть в обороне, как делают другие команды, привыкшие действовать от обороны, а «Краснодар» всегда играет в атаку. Так что есть надежда, что выдадут матч с обилием забитых мячей.

- А в Черкизове какой будет футбол?
- Здесь уже, думаю, увидим, совсем другую игру. Если одна из команд в этой встрече оступится, то ей уже можно будет забыть о чемпионский гонке. Потому что матчей с прямыми конкурентами уже не будет. Поэтому, мне кажется, здесь будет осторожная игра до ошибки. Ничья, я думаю, устроит обе команды, как это ни парадоксально звучит.

- Как вам кажется, какие команды победят в этих матчах?
- В матче «Краснодар» - «Зенит» фавориты, думаю, хозяева поля, и победят 3:2. В московском дерби, мне кажется, тоже «Локомотив». Все-таки надо учитывать, что у ЦСКА пропускает матч Марио Фернандес - один из ключевых игроков команды. Думаю, «Локо» выиграет 1:0, - передает слова Пименова Rusfootball.info.

Напомним, что встреча «Локомотив» - ЦСКА пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в тот же день в Краснодаре и начнется в 21:00.

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