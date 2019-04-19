Сергей Юран: Считаю, VAR должен присутствовать в футболе

– Считаю, VAR должен присутствовать. Надо выяснять, кто был сильнее, кто забил по правилам, кто нет. Финансовая составляющая большую роль играет. Болельщики переживают.
VAR – уважение к футболистам. Они выходят, бьются 90 минут, а то и в дополнительное время. Но в результате из-за ошибки судьи страдают.
Вспомните, как на чемпионате не засчитали гол Англии в ворота Германии. Британцы вынуждены были ехать домой. А могли выйти в четвертьфинал. Целая страна в шоке, переживала: как же так?
Цена ошибки очень велика. А тут – тридцать-сорок секунд и принимается справедливое решение. Команды получают то, что заслужили. И никаких споров, - приводит слова Юрана «Спорт день за днем».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал появление системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.
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