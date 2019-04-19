Сергей Юран: Считаю, VAR должен присутствовать в футболе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 17:41Футбол

Сергей Юран: Считаю, VAR должен присутствовать в футболе

Ветеран «Спартака» Сергей Юран рассказал о своем отношении к введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе.

– Считаю, VAR должен присутствовать. Надо выяснять, кто был сильнее, кто забил по правилам, кто нет. Финансовая составляющая большую роль играет. Болельщики переживают.

VAR – уважение к футболистам. Они выходят, бьются 90 минут, а то и в дополнительное время. Но в результате из-за ошибки судьи страдают.

Вспомните, как на чемпионате не засчитали гол Англии в ворота Германии. Британцы вынуждены были ехать домой. А могли выйти в четвертьфинал. Целая страна в шоке, переживала: как же так?

Цена ошибки очень велика. А тут – тридцать-сорок секунд и принимается справедливое решение. Команды получают то, что заслужили. И никаких споров, - приводит слова Юрана «Спорт день за днем».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал появление системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
Новости
18:51 Хоккей Лундквист, Экман-Ларссон и Петтерссон сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира
18:49 Хоккей Стали известны составы «Авангарда» и ЦСКА на четвертый матч серии
18:44 Футбол ЦСКА проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве, «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью
18:33 Футбол «Анжи» - «Ахмат»: Стартовые составы
18:32 Теннис Новак Джокович: Медведев заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас
18:27 Теннис Медведев – о победе над Джоковичем: Обыграть первую ракетку мира — это нечто
18:21 Футбол Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году
18:00 Футбол Андрей Аршавин: Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то на 80% станет чемпионом
17:56 Хоккей Свечников, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с «Вашингтоном»
17:41 Футбол Сергей Юран: Считаю, VAR должен присутствовать в футболе
17:34 Футбол Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:18 Футбол Гол Месси признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов (видео)
17:11 Хоккей Петерис Скудра: Будем ставить перед собой только самые высокие задачи
17:04 Теннис Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
16:59 Футбол Руслан Пименов: Как ни парадоксально звучит, ЦСКА и «Локомотив» устроит ничья
16:48 Футбол «Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче молодежного первенства
16:41 Футбол Суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца
16:34 Футбол Опубликовано полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
16:24 Футбол Валерий Карпин: Глядя на игру «Оренбурга», не удивлен, что команда находится так высоко в турнирной таблице
16:12 Футбол Олег Саленко: Считаю, что «Валенсия» готова выйти в финал Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика