Андрей Аршавин: Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то на 80% станет чемпионом

— Сыграют две хорошие команды, обе показывают атакующий футбол, «Краснодар» действует в чуть более ярком стиле, «Зенит» — в более прагматичном. Если «Зенит» выиграет, то на 80% станет чемпионом, а если проиграет — то может вообще попасть в психологическую яму, — рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 21:00.
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