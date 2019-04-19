Андрей Аршавин: Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то на 80% станет чемпионом - Советский спорт
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19 апреля 2019 18:00Футбол

Андрей Аршавин: Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то на 80% станет чемпионом

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин - о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между питерским клубом и «Краснодаром».

— Сыграют две хорошие команды, обе показывают атакующий футбол, «Краснодар» действует в чуть более ярком стиле, «Зенит» — в более прагматичном. Если «Зенит» выиграет, то на 80% станет чемпионом, а если проиграет — то может вообще попасть в психологическую яму, — рассказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 21:00.

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