«Анжи» - «Ахмат»: Стартовые составы

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров, Кацаев, Ахъядов, Понсе.
Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Белов, Иванченко, Лескано, Маркелов, Агаларов, Долгов.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Балай.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Мбенге.
Матч между командами состоится сегодня, 19 апреля, в 19:30 мск.
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