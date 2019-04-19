«Анжи» - «Ахмат»: Стартовые составы - Советский спорт
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19 апреля 2019 18:33ФутболСметанникова Дарья

«Анжи» - «Ахмат»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы стартового матча 24-го тура российской премьер-лиги между «Анжи» и «Ахматом».

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров, Кацаев, Ахъядов, Понсе.
Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Белов, Иванченко, Лескано, Маркелов, Агаларов, Долгов.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Балай.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Мбенге.

Матч между командами состоится сегодня, 19 апреля, в 19:30 мск.

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