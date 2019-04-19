Агент: Яя Туре может продолжить карьеру в России Ивуарийский полузащитник находится в статусе свободного агента.

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что Яя Туре может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

«Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», - приводит слова Селюка «Рейтинг Букмекеров».

35-летний ивуариец после ухода из «Олимпиакоса» находится в статусе свободного агента. В своей карьере Туре защищал цвета «Манчестер Сити», «Барселоны», «Монако», «Олимпиакоса» (дважды), донецкого «Металлурга» и «Беверена».