Сергей Ташуев: «Краснодару» надо переходить на другой уровень и взять наконец титул Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между краснодарской командой и «Зенитом».

- «Краснодар» играет дома, а значит, у него будет большая поддержка болельщиков. Но «Зенит» сейчас очень слаженно действует в центре защиты, обороняется большими силами и не играет первым номером, как мы привыкли видеть много лет. Теперь питерцы играют скорее на результат, более прагматично. Поэтому «Краснодару» будет непросто взломать качественную оборону «Зенита», у которого быстрая и разнообразная атака с Дзюбой и Азмуном. Плюс нападающих питерцев поддерживают центральные хавбеки, выполняющие большой объем работы. Краснодарцам придется сложно, учитывая их проблемы в атакующих действиях, отсутствие Каборе и Ари.

- Каждый год «быки» близки к тому, чтобы навести шороху в борьбе за первое-второе место, но постоянно им что-то мешает.

- Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же «Краснодар» опять не попадет в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперед, ни назад – это называется застой, - приводит слова Ташуева «Евро-футбол.ру».

Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.