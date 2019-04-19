Павел Мамаев: Будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»? Не показывают - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:06ФутболСметанникова Дарья

Павел Мамаев: Будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»? Не показывают

Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» из-за участия в двух драках в Москве.

Павел Мамаев после заседания суда ответил на вопросы журналистов. В то время, как футболиста «Краснодара» вели в автозак, он пожелал репортерам хороших выходных.

«Будем ли смотреть матч «Краснодар» — «Зенит»? Не показывают», - цитирует Мамаева «Чемпионат».

«Краснодар» и «Зенит» сыграет 20 апреля в 21:00 мск в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

В начале апреля Пресненский суд Москвы продлил арест обвиняемых до 25 сентября, а накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию на это решение.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.

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