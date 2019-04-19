Сане и Жезус недовольны отношением Гвардиолы и хотят покинуть «Манчестер Сити» Этим летом футболисты могут покинуть клуб из Манчестера.

Как сообщает El Chiringuito, около восьми футболистов «Манчестер Сити» недовольны своим положением в команде и хотят уйти из клуба этим летом.

Среди недовольных полузащитник Лерой Сане и форвард Габриэл Жезус. По их мнению, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выделяет им мало игрового времени.

Отмечается, что уход Сане и Жезуса может спровоцировать желание других футболистов, получающих мало игрового времени, аналогичное желание.

На счету 23-летнего Сане в нынешнем сезоне 42 матча за «Манчестер Сити», в которых он забил 15 мячей и отдал 18 голевых передач. У 22-летнего Жезуса 43 игры, 19 голов и пять результативных передач.