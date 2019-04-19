Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 20:34Футбол

Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».

- Я посмотрел последние матчи «ПСЖ» и увидел сильных игроков. Не смотря на два последних поражения, они остаются очень сильным соперником.

После этой встречи у нас останется пять матчей. Я хочу, чтобы мы продолжили добывать столь нужные очки в каждом матче, чтобы остаться в высшем дивизионе. Нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей.

В Париже мы хотим сыграть в свой футбол и не собираемся менять привычных схем под конкретного соперника. Игроки отрабатывают игру в короткий пас, чтобы быть более эффективными в ситуациях с ограниченным пространством, - цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча состоится 21 апреля в Париже.

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 14:53Хоккей
Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
18/04 21:05Хоккей
Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашноКомментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
19/04 10:00Футбол
Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/04 18:43Хоккей
Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калиткуВ пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
19/04 21:28Футбол
Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 17:43Футбол
Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.
19/04 09:59Хоккей
Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.
Новости
21:28 Хоккей Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице»
21:24 Хоккей Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео)
21:21 Футбол Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)
21:03 Футбол Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»
20:53 Футбол «Химки» дома разгромили «Краснодар-2»
20:44 Футбол «ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери
20:34 Футбол Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником
20:32 Футбол Сане и Жезус недовольны отношением Гвардиолы и хотят покинуть «Манчестер Сити»
20:31 Футбол Радамель Фалькао: Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне
20:22 Хоккей Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)
20:06 Футбол Павел Мамаев: Будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»? Не показывают
20:04 Футбол Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол
20:00 Синхронное плавание Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии
19:53 Футбол Сергей Ташуев: «Краснодару» надо переходить на другой уровень и взять наконец титул
19:47 Теннис Дарья Касаткина: Я в поиске тренера
19:40 Футбол Агент: Яя Туре может продолжить карьеру в России
19:32 Теннис Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв Пелью
19:31 Футбол Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар
19:19 Фигурное катание Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео)
19:18 Теннис Даниил Медведев: Победа над первой ракеткой мира - это действительно нечто
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика