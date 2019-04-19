Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».

- Я посмотрел последние матчи «ПСЖ» и увидел сильных игроков. Не смотря на два последних поражения, они остаются очень сильным соперником.

После этой встречи у нас останется пять матчей. Я хочу, чтобы мы продолжили добывать столь нужные очки в каждом матче, чтобы остаться в высшем дивизионе. Нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей.

В Париже мы хотим сыграть в свой футбол и не собираемся менять привычных схем под конкретного соперника. Игроки отрабатывают игру в короткий пас, чтобы быть более эффективными в ситуациях с ограниченным пространством, - цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча состоится 21 апреля в Париже.