Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником

- Я посмотрел последние матчи «ПСЖ» и увидел сильных игроков. Не смотря на два последних поражения, они остаются очень сильным соперником.
После этой встречи у нас останется пять матчей. Я хочу, чтобы мы продолжили добывать столь нужные очки в каждом матче, чтобы остаться в высшем дивизионе. Нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей.
В Париже мы хотим сыграть в свой футбол и не собираемся менять привычных схем под конкретного соперника. Игроки отрабатывают игру в короткий пас, чтобы быть более эффективными в ситуациях с ограниченным пространством, - цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».
Добавим, что встреча состоится 21 апреля в Париже.
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