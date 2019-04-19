«ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:44ФутболСметанникова Дарья

«ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери

В понедельник в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, который уничтожил крышу, шпиль и часы.

Как сообщает Le Parisien, «Пари-Сен Жермен» пригласил на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» 500 пожарных, которые принимали участие в тушении Собора Парижской Богоматери.

Отмечается, что двое из спасателей получат шанс нанести первый символический удар по мячу. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Монако» выйдут на матчи в футболках, на которых будет изображение Нотр-Дама.

Матч «ПСЖ» - «Монако» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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