«ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери

Как сообщает Le Parisien, «Пари-Сен Жермен» пригласил на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» 500 пожарных, которые принимали участие в тушении Собора Парижской Богоматери.
Отмечается, что двое из спасателей получат шанс нанести первый символический удар по мячу. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Монако» выйдут на матчи в футболках, на которых будет изображение Нотр-Дама.
Матч «ПСЖ» - «Монако» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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