Роналду не собирается уходить из «Ювентуса» - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:03ФутболСметанникова Дарья

Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»

«Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов.

«Роналду хочет покинуть «Юве»? Это неправда», - сообщил журналист Эду Агирре, которого цитирует El Chiringuito.

Ранее появилась информация, что 34-летний португалец хочет расторгнуть контракт с туринским клубом, несмотря на то, что соглашение рассчитано до лета 2022 года.

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