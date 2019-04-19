Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет остаться в клубе, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов.
«Роналду хочет покинуть «Юве»? Это неправда», - сообщил журналист Эду Агирре, которого цитирует El Chiringuito.
Ранее появилась информация, что 34-летний португалец хочет расторгнуть контракт с туринским клубом, несмотря на то, что соглашение рассчитано до лета 2022 года.
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