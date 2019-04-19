Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»

Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калитку В пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».

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«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финала Игорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.

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