Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборной Сборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.

Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калитку В пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».

Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити» Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.

«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финала Игорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.

Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф «Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.

Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотели Известный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛ В очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.