Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео) - Советский спорт
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19 апреля 2019 21:21ФутболСметанникова Дарья

Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)

В Каспийске состоялся матч 24-го тура российской премьер-лиги.

«Анжи» на своем поле принимал «Ахмат» и проиграл со счетом 0:1.

Единственный гол на 77-й минуте забил полузащитник грозненского клуба Олег Иванов, который замкнул головой подачу с углового.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Анжи» идет на 15-й позиции с 19 баллами.

В 25-м туре команда Рашида Рахимова сыграет 24 апреля дома с «Краснодаром», а подопечные Магомеда Адиева в этот же день встретятся в гостях с ЦСКА.

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