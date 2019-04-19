Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)

«Анжи» на своем поле принимал «Ахмат» и проиграл со счетом 0:1.
Единственный гол на 77-й минуте забил полузащитник грозненского клуба Олег Иванов, который замкнул головой подачу с углового.
Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Анжи» идет на 15-й позиции с 19 баллами.
В 25-м туре команда Рашида Рахимова сыграет 24 апреля дома с «Краснодаром», а подопечные Магомеда Адиева в этот же день встретятся в гостях с ЦСКА.
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