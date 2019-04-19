Магомед Адиев: Дальнейшее бытие «Анжи» остается в тумане «Анжи» проиграл «Ахмату» (0:1) в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал итог матча в Каспийске.

«Самый позитивный момент — это то, что «Анжи» в теме, идем дальше. У нас еще остались игры. Будем прилагать усилия, чтобы сохранить свое лицо и быть конкурентоспособными, что бы ни происходило. Мы команда и постараемся играть достойно.

Я благодарен каждому болельщику, который пришел на матч, несмотря на то, что погода была немного не футбольная. Это очень важно в тот момент, когда команда испытывает такие серьезные финансовые трудности. Дальнейшее бытие клуба остается в тумане. Поэтому у тренера и футболистов остается только поддержка болельщиков. Если они будут приходить — это большой стимул», - сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».

«Анжи» идет на 15-й позиции с 19 баллами в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре махачкалинский клуб 24 апреля сыграет в гостях с ЦСКА.