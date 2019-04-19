Рашид Рахимов: «Ахмату» удалось добыть очень важные три очка

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог матча в Каспийске.
«То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут», - сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».
Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Анжи» идет на 15-й позиции с 19 баллами.
В 25-м туре команда Рашида Рахимова сыграет 24 апреля дома с «Краснодаром».
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