Рашид Рахимов: «Ахмату» удалось добыть очень важные три очка - Советский спорт
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19 апреля 2019 22:19ФутболСметанникова Дарья

Рашид Рахимов: «Ахмату» удалось добыть очень важные три очка

«Ахмат» в гостях обыграл «Анжи» (1:0) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог матча в Каспийске.

«То, о чем мы говорили до матча случилось. В таких матчах не бывает фаворитов, она получилась достаточно сложной. Один эпизод может решить судьбу матча. У нас было два момента, а у соперника один. Нам удалось забить, очень важные три очка. После гола замены не совсем усилили игру. Исключение – последние пять минут», - сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Анжи» идет на 15-й позиции с 19 баллами.

В 25-м туре команда Рашида Рахимова сыграет 24 апреля дома с «Краснодаром».

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