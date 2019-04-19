Джефферсон Фарфан: Если мы посмотрим на российскую лигу, цифры падают Нападающий «Локомотива» рассказал о чемпионате России изданию ESPN.

«Это очень жесткая лига, довольно контактная. Она очень оборонительная. Большинство команд играют с 5 защитниками (3 центральными защитниками). Очень сложно забить 3 или 4 гола в матче. Обычно игры заканчиваются 1-0 или 1-1 или 2-1. В других лигах команды пытаются играть больше в атаку. Команды в Испании и в Англии обычно играют 4-4-2, то же самое в Голландии, где я играл. Благодаря этому, в этих лигах можно увидеть больше голов, и это преимущество для нападающих, которые могут забивать больше. Если мы посмотрим на российскую лигу, цифры падают. Здесь форварды редко забивают более 15 голов за сезон.

Защитник бьют по ногам сразу после стартового свистка. Ты получаешь невероятные удары, которые могут выбить твое колено. Российский футбол очень тяжелый.

Мы близко к «Зениту», отрыв только 6 очков, осталось 8 матчей. Попасть в Лигу чемпионов было бы хорошо, но мы боремся за чемпионство. Мы все в «Локомотиве» сконцентрированы на борьбе. Мы приложим все усилия, чтобы титул снова был нашим», - сказал Фарфан.

В нынешнем сезоне 34-летний перуанец забил шесть мячей и отдал пять голевых передач в 22 матчах за «Локомотив».