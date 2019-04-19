Роман Зобнин: Буду стараться забивать еще и еще Полузащитник «Спартака» впервые за два года забил мяч в 23-м туре российской премьер-лиги в ворота «Ростова».

Роман Зобнин перед матчем 24-го тура РПЛ с «Енисеем» пообещал забивать чаще.

«Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах!», - приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за красно-белых 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.