Роман Зобнин: Буду стараться забивать еще и еще

Роман Зобнин перед матчем 24-го тура РПЛ с «Енисеем» пообещал забивать чаще.
«Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах!», - приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за красно-белых 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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