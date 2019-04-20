Джермейн Дженас: Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением - Советский спорт
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20 апреля 2019 07:14ФутболСметанникова Дарья

Джермейн Дженас: Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением

В конце марта «Манчестер Юнйтед» утвердил Оле-Гуннара Сульшера главным тренером команды.

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Дженас прокомментировал назначение Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением. Оно было эмоциональным, а в любом бизнесе решения нужно принимать логически и с долгосрочной перспективой.

То, что сделал сэр Алекс Фергюсон, уникально, и «МЮ» очень трудно повторить это. Когда Гвардиола пришел в «Ман Сити», он же не стал спрашивать, что сделали Манчини и Пеллегрини для победы в АПЛ. Он пришел и сделал то, что хотел. То же самое — Клопп в «Ливерпуле», у него есть собственный стиль.

Это то, что нужно сделать «МЮ». Не думаю, что им нужно пытаться найти кого-то, кто сможет повторить сделанное Фергюсоном. Им нужно найти новую личность. Моуринью пытался сделать это, но клуб не стал ему доверять. Не уверен, что они знают, что делают», - цитирует Дженаса BBC.

«МЮ» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

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