Магомед Адиев: Ситуация с «Анжи» не красит Дагестан (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 07:54ФутболСметанникова Дарья

Магомед Адиев: Ситуация с «Анжи» не красит Дагестан (видео)

Главный тренер «Анжи» поделился мнением насчет положения команды.

«Анжи» испытывает финансовые трудности и не может найти спонсора. Магомед Адиев обратился к правительству Республики Дагестан.

«Я как-то давал себе слово не говорить на эти темы, но раз вы задали такой вопрос. Я не умаляю достоинств нашего президента и правительства Республики Дагестан. Они заслуженные, яркие и амбициозные люди. В своих направлениях они много чего добились. Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это даже мягко сказано. По большому счету, клуб гибнет.

«Анжи» — это большой бренд, узнаваемый клуб. Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал. Это же не красит Республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали, а мы берём и банкротим его на ровном месте», - сказал Адиев.

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