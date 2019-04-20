Самедов стал послом финального матча Лиги Европы - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:08ФутболСметанникова Дарья

Самедов стал послом финального матча Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов стал послом финала Лиги Европы, который пройдет в Баку. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Самедов станет участником трофи-тура, который пройдет в Москве 20 и 21 апреля.

В финале Лиги Европы сыграют победители пар «Челси – «Айнтрахт» и «Арсенал» - «Валенсия».

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