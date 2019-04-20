«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:29ФутболСметанникова Дарья

«Уфа» - «Арсенал»: Стартовые составы

Тренерские штабы «Уфы» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура российской премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Бизяк, Вомбергар.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Ткачёв, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Матч между командами состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало встречи в 11:30 мск.

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