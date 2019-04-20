Федор Чалов: ЦСКА надо реабилитироваться после поражения от «Оренбурга» ЦСКА в прошлом туре проиграл дома «Оренбургу» со счетом 2:3.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 24-м туре российской премьер-лиги.

«После поражения от «Оренбурга» нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой. В случае победы мы вернемся в зону Лиги чемпионов, и это очень хороший стимул для нас», приводит слова Чалова пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля, в 19:00 по московскому времени.