Лукаку покинет «Манчестер Юнайтед» нынешним летом

Британская The Telegraph cо ссылкой на свои источники сообщает о том, что бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку скорее всего покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
По данным издания, бельгиец не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера, который летом проведет масштабное обновление состава.
Ранее агент Лукаку уже говорил, что игрок хочет поиграть и за пределами Англии.
В этом сезоне Лукаку провел в АПЛ 29 матчей и забил 12 голов.
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