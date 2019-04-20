Лукаку покинет «Манчестер Юнайтед» нынешним летом Сульшер начинает масштабную «чистку» состава.

Британская The Telegraph cо ссылкой на свои источники сообщает о том, что бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку скорее всего покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

По данным издания, бельгиец не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера, который летом проведет масштабное обновление состава.

Ранее агент Лукаку уже говорил, что игрок хочет поиграть и за пределами Англии.

В этом сезоне Лукаку провел в АПЛ 29 матчей и забил 12 голов.