Роман Зобнин: Поражение в дерби выбило «Спартак» из колеи на несколько дней

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как настраивается на матчи, а также назвал принципиальных соперников.
— Правильно питаюсь и хорошо сплю — это самое главное! В день матча стараюсь не разговаривать по телефону с родными и друзьями — сосредотачиваюсь на предстоящей игре, и все остальное уходит на второй план. С партнерами по команде мы общаемся, но обычно обсуждаем предстоящий матч. Конечно, нельзя забывать и о правильном настрое на игру. Могу включить мотивационную музыку, но иногда она надоедает. Периодически хочется чего-то другого, одни и те же композиции невозможно слушать постоянно. Пытаюсь найти что-то именно для себя!
— Какой из прошедших матчей чемпионата можете назвать самым трудным?
— Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение, тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.
— Какого соперника можно назвать самым принципиальным?
— Думаю, как раз ЦСКА, - приводит слова Зобнина пресс-служба клуба.
— Являются ли игры против «Динамо» особенными для вас?
— Сейчас уже нет. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.
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