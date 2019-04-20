Филипе Коутиньо: Было бы здорово сыграть с Неймаром на клубном уровне

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сообщил, что хотел бы сыграть с форвардом «ПСЖ» Неймаром в одном клубе.
«Играть вместе с Неймаром — это большое удовольствие, он отличный игрок. Мы провели много матчей вместе в составе сборной Бразилии. Но на клубном уровне я еще не выходил на поле вместе с ним в одной команде. Было бы здорово сделать это», - цитирует Коутиньо El Mundo Deportivo.
Напомним, что Коутинью перешел в каталонский клуб через полгода после ухода Неймара в «ПСЖ».
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