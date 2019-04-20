Сульшер рассказал, кого будет покупать «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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20 апреля 2019 11:38Футбол

Сульшер рассказал, кого будет покупать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, каким критериям должны соответствовать игроки, которых он собирается покупать грядущим летом.

Грядущим летом «Манчестер Юнайтед» планирует провести самую масштабную трансферную кампанию в своей истории. Главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер рассказал, каким критериям должны соответствовать игроки, которых он собирается покупать. По словам Сульшера, поиск подходящих игроков уже вовсю идет, однако Оле Гуннар призывает не ожидать, что покупки в одночасье решат все проблемы «Манчестера».

- Мы знаем, что должны быть реалистами и что у нас много работы, однако быстрого решения не существует. Нельзя просто купить семь игроков, после чего все станет правильно — мы должны двигаться шаг за шагом. Приобретения будут, но также нам потребуется побеседовать с имеющимися игроками и хорошо провести предсезонный период, - рассказал Сульшер в своем интервью британской Daily Mirror. - Я не могу дождаться предсезонного периода. У нас будут приобретения, но игроки, которые здесь уже находятся, знают, чего от них ожидают, и они должны будут взять ответственность на себя.

Я не знаю, имеют ли наши критики представление, что происходит на самом деле — мы рыщем по всей планете в поисках хороших игроков. Мы будем покупать игроков, которые нам подходят — подходят в плане характера, в плане цены, в плане мастерства. Они должны хотеть остаться надолго в этом клубе, и я уверен, мы их отыщем», — подытожил свое интервью Сульшер.

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