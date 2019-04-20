Дмитрий Хохлов: Панченко – в обойме, но есть и другие игроки Нападающий «Динамо» редко выходит на поле.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «Советскому спорту» рассказал о состоянии нападающего Кирилла Панченко, а также защитника Владимира Рыкова.

«Панченко - в обойме, но есть и другие игроки. Были сборы, матчи. На данный момент наша основная пара нападающих – Евгений Луценко и Евгений Марков.

На прошлой неделе начал тренироваться в общей группе. Его физические кондиции не идеальны, ждем, пока наберет форму. Но Рыков готовится к субботнему матчу с «Крыльями Советов», - сказал Хохлов.