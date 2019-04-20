Неймар сыграет с «Монако» - Советский спорт
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20 апреля 2019 11:53Футбол

Неймар сыграет с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» анонсировал появление Неймара в следующем туре чемпионата Франции.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что форвард команды Неймар, восстанавившийся после травмы, может выйти на поле в матче чемпионата Франции по футболу с «Монако».

- Он усердно работает с хорошим настроем. Он особенный игрок. Есть большая вероятность, что он может сыграть завтра», - передал официальный Твиттер «ПСЖ» слова своего главного тренера.

В конце января Неймар повредил стопу, это произошло в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбуром». В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил 20 мячей в 23 матчах.

С «Монако» «ПСЖ» сыграет в воскресенье, в матче 33-го тура чемпионата Франции.

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