Борис Игнатьев: «Зенит» не даст «Краснодару» себя одолеть

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Краснодар» - «Зенит».
«Зенит» сейчас находится в хорошем психологическом состоянии, потому что при не очень уверенной игре добивается преимущества в очках за счет набора индивидуально сильных футболистов. И команда по праву занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» лучше смотрится по игровым показателям, с точки зрения привлекательности показываемого футбола, но в последних турах немного застопорил движение. И в последнем матче с «Динамо» им не хватало быстроты и легкости движения.
Я ожидаю хороший и содержательный матч, с разными подходами команд к формированию игры. Но, думаю, что «Зенит» не даст «Краснодару» себя одолеть. Но и выиграть у них тоже не получится - думаю, что встреча завершится вничью», - приводит слова Игнатьева «Р-Спорт».
Матч «Краснодар» - «Зенит» состоится сегодня, 20 апреля. Начало встречи в 21:00 мск.
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