Борис Игнатьев: Отдаю предпочтение «Локомотиву» в матче с ЦСКА «Локомотив» примет дома ЦСКА в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Локомотив» совсем недавно обыграл на выезде команду «Ахмат» (3:1) при очень складной и хорошо организованной игре. Причем дело не в победе, а в том, как это было сделано. Матч был выигран за счет свежести и хорошего взаимопонимания футболистов, проявления своего высокого мастерства большой группы индивидуально сильных игроков, что и дает основание отдать преимущество «Локомотиву».

А молодые футболисты ЦСКА в целом выступают нестабильно. Армейцы прекрасно провели ряд матчей, но потом потеряли очки в матче с «Уфой» (2:2). Причем показывая при этом слаженную игру, а затем проиграли дома «Оренбургу» (2:3). Это не результат каких-либо проблем в организации игры, ЦСКА - хорошо организованная команда. Но молодости свойственны такие перепады, поэтому я отдаю предпочтение «Локомотиву» - в силу более цельной и более стабильной игры, показанной им в последних турах», - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля. Начало встречи в 19:00 мск.