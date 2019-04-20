Руд Гуллит: Гвардиола не может победить в Лиге чемпионов, потому что у него больше нет Месси Голландский эксперт назвал главную причину того, почему Хосеп Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов.

Бывший полузащитник сборной Голландии Руд Гуллит оценил работу Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Гвардиола не может победить в Лиге чемпионов, потому что у него больше нет Месси. И это сильно влияет. С «Баварией» он близко подобрался к трофею, но все равно не смог. Выиграть Бундеслигу с «Баварией» – это уже не достижение, потому что они побеждают в этом турнире практически каждый год. Месси на всех этапах карьеры Гвардиолы в «Барсе» был важным игроком, спасающим команду в трудный момент», - цитирует Гуллита «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

Напомним, «Манчестер Сити» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии ¼ финала, проиграв «Тоттенхэму» по сумме двух матчей.