«Реал» заработает на «Адидасе» 1,6 миллиарда евро за 12 лет На такой срок рассчитан новый спонсорский контракт с производителем спортивной экипировки.

Испанский футбольный клуб «Реал» продлит на новых условиях контракт с производителем спортивной экипировки «Adidas». Контракт будет рассчитан на 12 лет и оценивается в 1,6 миллиарда евро.

По информации испанского издания Marca, по условиям контракта, «Реал» ежегодно будет получать, как минимум, 120 миллионов евро с бонусными выплатами, которые возможны за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба.

Отмечается, что данная сделка станет самой выгодной среди клиентов бренда спортивной одежды. Подписание контракта планируется в ближайшее время.