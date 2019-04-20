«Реал» заработает на «Адидасе» 1,6 миллиарда евро за 12 лет

Испанский футбольный клуб «Реал» продлит на новых условиях контракт с производителем спортивной экипировки «Adidas». Контракт будет рассчитан на 12 лет и оценивается в 1,6 миллиарда евро.
По информации испанского издания Marca, по условиям контракта, «Реал» ежегодно будет получать, как минимум, 120 миллионов евро с бонусными выплатами, которые возможны за победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Спонсор также получит собственную зону на домашнем стадионе мадридского клуба.
Отмечается, что данная сделка станет самой выгодной среди клиентов бренда спортивной одежды. Подписание контракта планируется в ближайшее время.
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