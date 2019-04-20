СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC, «Манчестер Сити» готов предложить «Бенфике» 120 миллионов евро за 19-летнего форварда.
Кроме того, Жоау Фелишем интересуется «Ювентус», руководство которого уже общалось с «Бенфикой» по поводу футболиста. Португальский клуб не устроила цена в размере 75 млн евро.
В нынешнем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 38 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых передач.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. UFC в Санкт-Петербурге. Штырков попал в больницу, Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. 34-кратные! ЦСКА выиграл серию 4-0 и впервые завоевал Кубок ГагаринаАрмейцы сняли проклятие победителей регулярного чемпионата. В четвертом матче финала они одержали волевую победу 3:2 в овертайме и в 34-й раз стали чемпионами страны. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. «Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)! У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA. Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло. Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Бакаев и Горбатенко забили в ворота «Уфы». Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России. Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.