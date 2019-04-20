СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро Португальский форвард Жоау Фелиш может стать игроком «Манчестер Сити».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC, «Манчестер Сити» готов предложить «Бенфике» 120 миллионов евро за 19-летнего форварда.

Кроме того, Жоау Фелишем интересуется «Ювентус», руководство которого уже общалось с «Бенфикой» по поводу футболиста. Португальский клуб не устроила цена в размере 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 38 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых передач.