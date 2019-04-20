СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 12:36ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро

Португальский форвард Жоау Фелиш может стать игроком «Манчестер Сити».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на BBC, «Манчестер Сити» готов предложить «Бенфике» 120 миллионов евро за 19-летнего форварда.

Кроме того, Жоау Фелишем интересуется «Ювентус», руководство которого уже общалось с «Бенфикой» по поводу футболиста. Португальский клуб не устроила цена в размере 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Фелиш провел за «Бенфику» 38 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал девять голевых передач.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 12:15ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Штырков попал в больницу, Олейник сразится с Оверимом. ОнлайнСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 11:00Футбол
«Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
19/04 23:01Хоккей
34-кратные! ЦСКА выиграл серию 4-0 и впервые завоевал Кубок ГагаринаАрмейцы сняли проклятие победителей регулярного чемпионата. В четвертом матче финала они одержали волевую победу 3:2 в овертайме и в 34-й раз стали чемпионами страны.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
20/04 12:00Футбол
Бакаев и Горбатенко забили в ворота «Уфы». Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 09:20Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
Новости
13:10 Футбол Руслан Нигматуллин: Своим удалением Фернандес подвел ЦСКА
13:06 Футбол Руслан Нигматуллин: Главная ударная сила «Локомотива» не Смолов, а Миранчуки
13:00 Футбол Опубликованы стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова»
12:57 Баскетбол Бывший тренер молодежной команды может сесть на 180 лет за домогательства
12:46 Лыжный спорт В Австрии задержали сервисмена Колоньи, замешанного в допинговом скандале
12:36 Футбол СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить «Бенфике» за Фелиша 120 млн евро
12:33 Футбол «Реал» заработает на «Адидасе» 1,6 миллиарда евро за 12 лет
12:30 Футбол «Рома» проучила фаната, который сказал, что забьет также, как Ундер (видео)
12:24 Хоккей ЧМ-2019: в сборную России вызваны 8 финалистов Кубка Гагарина
12:24 Футбол Руд Гуллит: Гвардиола не может победить в Лиге чемпионов, потому что у него больше нет Месси
12:11 ММА Стало известно, где пройдет бой Нурмагомедова и Порье
12:01 Футбол Борис Игнатьев: Отдаю предпочтение «Локомотиву» в матче с ЦСКА
12:00 Хоккей Ягр не решил, завершил ли он карьеру
11:56 Футбол Борис Игнатьев: «Зенит» не даст «Краснодару» себя одолеть
11:53 Футбол Неймар сыграет с «Монако»
11:49 Легкая атлетика Кенийский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг
11:39 Футбол Дмитрий Хохлов: Панченко – в обойме, но есть и другие игроки
11:38 Футбол Сульшер рассказал, кого будет покупать «Манчестер Юнайтед»
11:33 ММА Видео дня: «Пышка — это сочная девчонка». Бойцы UFC изучают питерский «язык»
11:32 Футбол Дмитрий Хохлов: В «Динамо» нервозности нет, есть напряженность
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика