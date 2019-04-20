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20 апреля 2019 13:00Футбол

Опубликованы стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова»

Стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 24-го тура РПЛ.

Матч состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Оренбург», в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Запасные: Фролов, Сиваков, Шахов, Козлов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Норманн, Глебов, Ерёменко, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.

«Оренбург» набрал 32 очка в 23-х матчах чемпионата и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростовв», соответственно, 35 очков и 6-е место.

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