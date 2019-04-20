«Уфа» потерпела первое поражение при Евсееве, проиграв «Арсеналу» - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:21ФутболСметанникова Дарья

«Уфа» потерпела первое поражение при Евсееве, проиграв «Арсеналу»

В Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 24-го тура российской премьер-лиги.

«Уфа» на своем поле принимала «Арсенал». Матч закончился поражением хозяев со счетом 1:2.

В составе тульской команды отличились Зелимхан Бакаев (3-я минута) и Игорь Горбатенко (24). У «Уфы» отставание в счете сократил Сильвестер Игбун (38).

Благодаря победе «Арсенал» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Уфа» занимает 14-ю позицию с 21 баллом.

В следующем туре команда Игоря Черевченко примет «Спартак» 25 апреля, а подопечные Вадима Евсеева в этот же день встретятся на выезде с «Рубином».

Отметим, что это первое поражение «Уфы» после прихода Евсеева. До этого команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) и «Енисеем» (0:0), а также обыграла «Ростов» (1:0).

Премьер-лига

24-й тур

"Уфа" – "Арсенал" (Тула) – 1:2 (1:2)
Голы: Игбун, 38 - Бакаев, 3; Горбатенко, 24.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин (Вомбергар, 75), Никитин, Неделчару, Йокич, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Сысуев, Игбун.
"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев (Кангва, 90+2), Костадинов, Берхамов (Ткачев, 87), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич.
Предупреждения: Йокич, 7. Безденежных, 26. Григалава, 47. Неделчару, 63. Берхамов, 70. Сысуев, 83.
Судьи: Москалев (Воронеж). Кобзев, Мурашов (оба – Москва).
20 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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