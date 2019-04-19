Видео всех голов 24-го тура РПЛ

«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
19/04 06:33Хоккей
Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
18/04 18:43Хоккей
Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калиткуВ пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».
19/04 09:59Хоккей
Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 21:05Хоккей
Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашноКомментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.