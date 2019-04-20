Игорь Черевченко: Даже не думаю о попадании «Арсенала» в еврокубки

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итог матча в Уфе.
«Поблагодарил ребят за проделанную работу. Понятно, что тяжело было, в конце уже психология была — никуда от этого не денешься. Всегда говорил, что счет 2:0 — это самый опасный счет в футболе, — сказал Черевченко в эфире канала «Матч Премьер». — Хорошо, что все хорошо заканчивается.
Я просил ребят, чтобы первые 15 минут была полная концентрация. Слава богу, что ребята забили быстрый гол.
Попадание в еврокубки? Как по мне, я на это внимание не обращаю. Я об этом даже не думаю. У нас следующая игра со «Спартаком», все мысли только о ней».
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Уфа» занимает 14-ю позицию с 21 баллом.
В следующем туре команда Игоря Черевченко примет «Спартак» 25 апреля.
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