Пикировка в Твиттере: Фабрегас против Робертса Потенциальные финалисты еврокубков пообщались в Твиттере.

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас пообщался в Твиттере с бывшим защитником «Тоттенхэма» Грэмом Робертсом.

– Важный вопрос. Как болельщики вы бы хотели, чтобы ваша команда попала в финал Лиги чемпионов и уступила там или выиграла Лигу Европы? Просто любопытно, – написал своем Твиттере испанец.

- Не получаешь много игрового времени, Сеск? – спросил его Робертс.

– Не знаю, кто вы, не знаю, получаю ли я достаточно игрового времени. Но я знаю, что вы в этом сезоне снова ничего не выиграете, – ответил экс-хавбек «Арсенала».

«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Аяксом», а «Арсенал» в 1/2 финала Лиги Европы встретится с «Валенсией».