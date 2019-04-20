Пикировка в Твиттере: Фабрегас против Робертса

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас пообщался в Твиттере с бывшим защитником «Тоттенхэма» Грэмом Робертсом.
– Важный вопрос. Как болельщики вы бы хотели, чтобы ваша команда попала в финал Лиги чемпионов и уступила там или выиграла Лигу Европы? Просто любопытно, – написал своем Твиттере испанец.
- Не получаешь много игрового времени, Сеск? – спросил его Робертс.
– Не знаю, кто вы, не знаю, получаю ли я достаточно игрового времени. Но я знаю, что вы в этом сезоне снова ничего не выиграете, – ответил экс-хавбек «Арсенала».
«Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Аяксом», а «Арсенал» в 1/2 финала Лиги Европы встретится с «Валенсией».
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