Вадим Евсеев: Отыгрываться всегда тяжело Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение своей команды в матче «Арсеналу» в 24-м туре чемпионата России.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче с «Арсеналом» (1:2) в 24-м туре чемпионата России.

- Я знаю причину нашего неудачного старта в матче. Да, дали фору сопернику. Отыгрываться всегда тяжело. Приложили все силы, чтобы отыграться, но мяч не шел в ворота. Это футбол, - сказал Евсеев. - В перерыве матча сказал, что так играть нельзя. Команда готова к плотному графику, как и все остальные. Это нормально играть на четвертый день», — сказал Евсеев в эфире канала «Матч Премьер».

«Уфа» потерпела первое поражение при главном тренере Вадиме Евсееве, возглавившем команду 27 марта. «Уфа» с 21 очком в 24 матчах занимает 14-ю строчку, находясь в зоне стыковых матчей. «Арсенал» поднялся на 7-ю позицию.