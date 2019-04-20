Сергей Кирьяков: Даже ничья будет неудачным результатом для ЦСКА Футболисты московского ЦСКА будут предельно мотивированы на победу в матче с «Локомотивом», поскольку даже ничейный исход может лишить команду шансов на победу в турнире, заявил Сергей Кирьяков.

- Обычно после плохих матчей армейцы всегда выдают хорошие, - сказал Сергей Кирьяков. - Я думаю, что турнирная ситуация обязывает ЦСКА идти в атаку, играть на победу, и футболисты будут мотивированы не на 100, а на 120 процентов. И для команды это если не последний, то предпоследний шанс продолжить борьбу за первое место. Думаю, что настрой у армейцев будет выше, чем у «Локомотива».

Однако форвард отметил, что и «Локомотив» ситуация обязывает и «Локомотив» играть на победу. - Для ЦСКА это будет один из последних главных боев в турнире, и команда будет мотивирована выше. И, пожалуй, даже ничья будет неудачным результатом для ЦСКА - это будет на руку «Зениту». Ничья сегодня не устроит ни одних, ни других. Сегодняшний матч будет тренерской дуэлью, дуэлью тактических схем команд. И возвращение Ильзата Ахметова, который много работает с мячом и ведет игру в центре поля, добавит креативности действиям команды в атаке, - подытожил Кирьяков.