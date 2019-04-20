«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

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Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

UFC в Санкт-Петербурге. Бой Штыркова отменен, Олейник сразится с Оверимом. Онлайн Сегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

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