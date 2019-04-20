«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:12ФутболСпирин Дмитрий

«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Темников, Грулев, Соу, Черных, Панченко.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселев, Антон, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

Матч начнется на "Арене Химки" в 16:30 мск.

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