«Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа»

Ролик выполнен с отсылкой к заставке сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.
На видео главный тренер «Локомотива» Юрий Семин неспешно проходит мимо стены с мониторами, на которых демонстрируются яркие моменты из матчей железнодорожников с ЦСКА, начиная с 2000 года.
Матч "Локомотив" - ЦСКА начнется 20 апреля в 19:00 мск.
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