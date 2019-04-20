«Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа» - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:25ФутболСпирин Дмитрий

«Локомотив» анонсировал матч с ЦСКА ремейком заставки сериала «Молодой папа»

«Локомотив» опубликовал видеоанонс к матчу 24-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

Ролик выполнен с отсылкой к заставке сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.

На видео главный тренер «Локомотива» Юрий Семин неспешно проходит мимо стены с мониторами, на которых демонстрируются яркие моменты из матчей железнодорожников с ЦСКА, начиная с 2000 года.

Матч "Локомотив" - ЦСКА начнется 20 апреля в 19:00 мск.

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