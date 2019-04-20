«Ротор» уступил «Армавиру», прервав беспроигрышную серию в ФНЛ - Советский спорт
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20 апреля 2019 15:35Футбол

«Ротор» уступил «Армавиру», прервав беспроигрышную серию в ФНЛ

В матче 32-го тура ФРЛ «Ротор» принимал «Армавир».

Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Армавира» Игорь Падерин, который отправил мяч в ворота волгоградского «Ротора» на 13-й минуте. Таким образом «Армавир» прервал безвыигрышную серию в ФНЛ которая длилась на протяжении восьми матчей, а «Ротор» потерпел первое поражение в последних шести встречах.

«Армавир» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (45) — на 9-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.

«Ротор» (Волгоград) – «Армавир» – 0:1 (0:1)

Голы: Падерин, 13.

«Ротор»: Лобанцев, Пискунов, Васильев, Байрыев, Макеев (Лобкарев, 71), Фатуллаев, Попов, Шарипов (Самсонов, 62), Султонов, Саная, Муллин (Коротаев, 88).

«Армавир»: Руденок, Мирошниченко (Концедалов, 60), Кутин (Соловьев, 40), Тен, Таказов, Лусикян (Суханов, 90+2), Падерин (Романенко, 68), Клопков, Гурфоа, Безлихотнов, Синявский.

Предупреждения: Кутин, 17, Лусикян, 19, Санная, 24, Падерин, 36, Байрыев, 69, Таказов, 81, Синявский, 90+3.

Судьи: Анопа (Благовещенск), Чекалин, Каруненко (оба – Воронеж).

20 апреля. Волгоград, «Волгоград-Арена».

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