Валерий Карпин: В плане настроя вопросов нет - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:18Футбол

Валерий Карпин: В плане настроя вопросов нет

Главный тренер «Ростова» дал комментарий по пропущенным голам.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в гостевом матче 24-го тура РПЛ.

- Ничего не случилось. Три пропустили. Один сами себе забили, даже не «Оренбург забил. Второй гол — ошибка вратаря. Что касается третьего гола, то уже без разницы было, так как надо было отыгрываться. На третий гол вообще внимания не обращал. В плане настроя к команде вопросов нет, — заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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