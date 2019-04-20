Валерий Карпин: В плане настроя вопросов нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в гостевом матче 24-го тура РПЛ.
- Ничего не случилось. Три пропустили. Один сами себе забили, даже не «Оренбург забил. Второй гол — ошибка вратаря. Что касается третьего гола, то уже без разницы было, так как надо было отыгрываться. На третий гол вообще внимания не обращал. В плане настроя к команде вопросов нет, — заявил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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