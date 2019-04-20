«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:25ФутболСпирин Дмитрий

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

"Манчестер Сити" добился победы над "Тоттенхэмом" в матче 35-го тура чемпионата Англии (1:0).

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".

Сегодня победу команде Хосепа Гвардиолы принес точный удар Филипа Фодена уже на 5-й минуте.

Горожане вернули себе лидерство в чемпионате Англии. На одно очко они опережают "Ливерпуль". "Тоттенхэм" идет на третьем месте.

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