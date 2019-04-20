Зидан рассчитывает, что «Реал» выиграет борьбу за Де Лигта - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:47ФутболСпирин Дмитрий

Зидан рассчитывает, что «Реал» выиграет борьбу за Де Лигта

Защитник «Аякса» Матейс Де Лигт может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

19-летний голландец попал в сферу интересов «Реала», сообщает Corriere dello Sport. По данным источника, капитана амстердамского клуба приобрести попросил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что Де Лигт входит в сферу интересов «Барселоны» и «Ювентуса». Сам футболист подтвердил, что существует интерес со стороны туринцев, а ему самому импонирует игра обороны итальянского клуба.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро.

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