Хосеп Гвардиола: Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» за всю его историю

Это была очень тяжелая игра, учитывая наше поражение от «Тоттенхэма» в среду. Мы знали, что сегодня мы могли проиграть борьбу за титул в премьер-лиге. Как футболист, я бы не смог сделать того, что сделали мои ребята сегодня.
Мы участвуем в невероятной гонке, играем против такого фантастического клуба, как «Тоттенхэм», и ведем сражаемся за чемпионство с лучшим «Ливерпулем» за всю его историю. Это одна из лучших команд, которую я видел в своей жизни, - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Добавим, что после этой победы «Манчестер Сити» набрал86 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на один балл.
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