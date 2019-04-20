Хосеп Гвардиола: Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» за всю его историю Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 35-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0).

Это была очень тяжелая игра, учитывая наше поражение от «Тоттенхэма» в среду. Мы знали, что сегодня мы могли проиграть борьбу за титул в премьер-лиге. Как футболист, я бы не смог сделать того, что сделали мои ребята сегодня.

Мы участвуем в невероятной гонке, играем против такого фантастического клуба, как «Тоттенхэм», и ведем сражаемся за чемпионство с лучшим «Ливерпулем» за всю его историю. Это одна из лучших команд, которую я видел в своей жизни, - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Добавим, что после этой победы «Манчестер Сити» набрал86 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на один балл.