Александр Максименко: Поражения от ЦСКА и «Ростова» уже забыли Вратарь «Спартака» Александр Максименко в преддверии матча чемпионата России с «Енисеем» заявил, что красно-белые уже забыли о поражениях от ЦСКА (0:2) и «Ростова» (1:2).

- Мы уже играли против «Енисея», знаем тренеров (Дмитрия Аленичева и Егора Титова), но дополнительной мотивации это не дает. Поражения от ЦСКА и «Ростова» забыли, нам надо думать о следующем матче, а не о прошлом, - приводит слова Максименко «РИА Новости».

Добавим, что встреча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 21 апреля в Москве. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.