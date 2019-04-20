Юрий Семин: Выступление «Зенита» проанализируем по истечении тура - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:55Футбол

Юрий Семин: Выступление «Зенита» проанализируем по истечении тура

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

- Игроки смотрят в турнирную таблицу и стараются подняться как можно выше. Именно такое отношение у нас к предстоящему матчу. Шесть очков отрыва от «Зенита»? Мы думаем о предстоящей игре. Проанализируем выступления других команд по истечении тура.

Что касается отсутствия Чорлуки и Денисова, то оба больны. Также дисквалифицирован Баринов. Нам важен каждый игрок основного состава, но мы должны выходить из подобных ситуаций. В конце конов, в сезоне играет не 11 игроков, а 18-20, - сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что встреча «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 20 апреля, в Москве. Встреча пройдет на стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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